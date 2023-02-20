Samer Al Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samer Al Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samer Al Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samer Al Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samer Al Sayed 1 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Katar,Pakistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samer Al Sayed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samer Al Sayed'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samer Al Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samer Al Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC
Samer Al Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samer Al Sayed şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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