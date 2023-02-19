Santiago Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Martinez 30 Temmuz 1991 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gabriel Martínez Pintos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Martinez'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wanderers

31 Temmuz 2014 yılında Quilmes

31 Ocak 2015 yılında Wanderers

11 Temmuz 2017 yılında Belgrano

30 Haziran 2018 yılında Wanderers

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

30 Haziran 2020 yılında Wanderers

6 Nisan 2021 yılında Cerro Largo

Santiago Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Martinez şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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