Sean Rea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Rea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Rea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sean Rea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sean Rea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Rea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Rea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Rea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Rea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Rea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Rea 15 Mayıs 2002 tarihinde Montreal, Québec şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Rea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Sean Rea, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Sean Rea'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Rea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Rea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sean Rea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Rea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2020 yılında Montréal

6 Nisan 2021 yılında Valour FC

30 Kasım 2021 yılında Montréal

11 Mart 2022 yılında Valour FC

30 Kasım 2022 yılında Montréal

Sean Rea kimdir

Sean Rea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Rea şuan CF Montréal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sean Rea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sean Rea nereli

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