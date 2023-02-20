Robert Orri Thorkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Orri Thorkelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Orri Thorkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Orri Thorkelsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Orri Thorkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Orri Thorkelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Orri Thorkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Orri Thorkelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Orri Thorkelsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Orri Thorkelsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Orri Thorkelsson 3 Nisan 2002 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Róbert Orri Þorkelsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Orri Thorkelsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Robert Orri Thorkelsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Orri Thorkelsson'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Orri Thorkelsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Orri Thorkelsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Orri Thorkelsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Orri Thorkelsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2017 yılında Afturelding

22 Şubat 2020 yılında Breidablik

7 Temmuz 2021 yılında Montréal

Robert Orri Thorkelsson kimdir

Robert Orri Thorkelsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Orri Thorkelsson şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Robert Orri Thorkelsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 15 numaralı formasıyla 6 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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Robert Orri Thorkelsson nereli

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