Jonathan Sirois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sirois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Sirois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Sirois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Sirois 27 Haziran 2001 tarihinde LaSalle, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Sirois Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 6 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Sirois'nin CF Montréal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Sirois Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jo_sirois27/

Jonathan Sirois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Sirois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Sirois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Sirois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2020 yılında Montreal

22 Temmuz 2020 yılında Vancouver

23 Temmuz 2020 yılında Montréal

6 Nisan 2021 yılında Valour FC

17 Ağustos 2021 yılında Montréal

23 Ağustos 2021 yılında Valour FC

30 Kasım 2021 yılında Montréal

11 Mart 2022 yılında Valour FC

30 Kasım 2022 yılında Montréal

Jonathan Sirois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Sirois şuan CF Montréal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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