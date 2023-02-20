Zachary Brault Guillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Brault Guillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Brault Guillard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Brault Guillard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Brault Guillard 30 Aralık 1998 tarihinde Delmas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Bichotte Paul Brault-Guillard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Brault Guillard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Zachary Brault Guillard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 25 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Zachary Brault Guillard'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zachary Brault Guillard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zzachko/

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Zachary Brault Guillard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zachary Brault Guillard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zachary Brault Guillard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Brault Guillard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olymp. Lyon B

5 Şubat 2019 yılında Montreal

31 Aralık 2019 yılında Olymp. Lyon B

25 Ocak 2020 yılında Montreal

Zachary Brault Guillard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Brault Guillard şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zachary Brault Guillard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lagnieu, Ain Sud Foot (–2011), Olympique Lyonnais (2011–2017)

Kanada takımında 8 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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