Zachary Brault Guillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Brault Guillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zachary Brault Guillard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zachary Brault Guillard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zachary Brault Guillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Brault Guillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zachary Brault Guillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Brault Guillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Brault Guillard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Brault Guillard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Brault Guillard 30 Aralık 1998 tarihinde Delmas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Bichotte Paul Brault-Guillard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Brault Guillard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Zachary Brault Guillard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 25 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Zachary Brault Guillard'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zachary Brault Guillard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zzachko/

Zachary Brault Guillard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zachary Brault Guillard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zachary Brault Guillard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Brault Guillard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olymp. Lyon B

5 Şubat 2019 yılında Montreal

31 Aralık 2019 yılında Olymp. Lyon B

25 Ocak 2020 yılında Montreal

Zachary Brault Guillard kimdir

Zachary Brault Guillard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Brault Guillard şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lagnieu, Ain Sud Foot (–2011), Olympique Lyonnais (2011–2017)

Zachary Brault Guillard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 8 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zachary Brault Guillard nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mohammad Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maikel Chang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikel Chang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maikel Chang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikel Chang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!