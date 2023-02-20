Mathieu Choiniere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Choiniere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Choiniere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Choiniere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Choiniere 7 Şubat 1999 tarihinde Saint-Alexandre, Québec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Choiniere Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Mathieu Choiniere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mathieu Choiniere'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Choiniere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathieu Choiniere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathieu Choiniere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Choiniere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Montreal

Mathieu Choiniere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Choiniere şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Mathieu Choiniere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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