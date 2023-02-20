Rudy Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudy Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudy Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudy Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudy Camacho 5 Mart 1991 tarihinde L'Arbresle şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Rudy Adrien Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudy Camacho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 22 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Rudy Camacho'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rudy Camacho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r_camacho_/

Rudy Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudy Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudy Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudy Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2012 yılında AS Lyon-Duchère

1 Temmuz 2014 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2016 yılında Waasl.-Beveren

22 Mart 2018 yılında Montreal

Rudy Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudy Camacho şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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