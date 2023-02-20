Victor Wanyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Wanyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Wanyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Wanyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Wanyama 25 Haziran 1991 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kenya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Mugubi Wanyama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Wanyama Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Victor Wanyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Wanyama'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Wanyama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/VictorWanyama

http://www.instagram.com/victorwanyama/

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Victor Wanyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Wanyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Wanyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Wanyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında AFC Leopards

1 Temmuz 2007 yılında Helsingborg U21

1 Temmuz 2008 yılında Germ. Beerschot

4 Temmuz 2011 yılında Celtic

11 Temmuz 2013 yılında Southampton

1 Temmuz 2016 yılında Tottenham

3 Mart 2020 yılında Montreal

Victor Wanyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Wanyama şuan CF Montréal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Wanyama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JMJ Youth Academy

Kenya takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 7 gol atmıştır.

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