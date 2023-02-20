Aaron Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Herrera 6 Haziran 1997 tarihinde Las Cruces, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Guatemala uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Joseph Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Herrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Aaron Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Herrera'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aaron Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aaronherrera_22/

Aaron Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında NM Lobos

1 Mayıs 2016 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2016 yılında NM Lobos

15 Aralık 2017 yılında Salt Lake

21 Aralık 2022 yılında Montréal

Aaron Herrera kimdir

Aaron Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Herrera şuan CF Montréal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aaron Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 2 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Aaron Herrera nereli

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