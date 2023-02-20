Romell Quioto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romell Quioto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romell Quioto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romell Quioto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romell Quioto 9 Ağustos 1991 tarihinde Balfate şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Romell Samir Quioto Robinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romell Quioto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romell Quioto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 20 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Romell Quioto'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Romell Quioto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RomellSamir

http://www.instagram.com/rquioto/

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Romell Quioto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romell Quioto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romell Quioto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romell Quioto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CDS Vida

1 Temmuz 2012 yılında Wisla Krakow

5 Ocak 2013 yılında CDS Vida

5 Ocak 2014 yılında CD Olimpia

1 Ocak 2017 yılında Houston

20 Kasım 2019 yılında Montreal

Romell Quioto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romell Quioto şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Romell Quioto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 12 numaralı formasıyla 1 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 13 gol atmıştır.

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