Samuel Piette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Piette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Piette kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Piette ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Piette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Piette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Piette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Piette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Piette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Piette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Piette 12 Kasım 1994 tarihinde Le Gardeur, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Piette Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini act SPORTS GROUP yapmaktadır. Samuel Piette, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 3 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Samuel Piette'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Piette Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samuelpiette

http://www.instagram.com/samuelpiette/

Samuel Piette Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Piette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Piette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Piette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2012 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2013 yılında Düsseldorf II

25 Ağustos 2014 yılında Deportivo B

7 Ağustos 2015 yılında Racing Ferrol

26 Ocak 2016 yılında Deportivo B

16 Temmuz 2016 yılında CD Izarra

3 Ağustos 2017 yılında Montreal

Samuel Piette kimdir

Samuel Piette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Piette şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ARS Lanaudiere (bis 2008), FC Boisbriand (2008-2009)

Samuel Piette Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Samuel Piette nereli

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