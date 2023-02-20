Sunusi İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunusi İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sunusi İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sunusi İbrahim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sunusi İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunusi İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sunusi İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunusi İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunusi İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sunusi İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sunusi İbrahim 1 Ekim 2002 tarihinde Keffi şehrinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sunusi İbrahim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sunusi İbrahim'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sunusi İbrahim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sunusi.ibrahim.1420/

Sunusi İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sunusi İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sunusi İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sunusi İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nasarawa United

23 Eylül 2019 yılında FDC Vista

11 Ocak 2021 yılında 36 Lion FC

12 Ocak 2021 yılında Montréal

Sunusi İbrahim kimdir

Sunusi İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sunusi İbrahim şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Sunusi İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sunusi İbrahim nereli

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