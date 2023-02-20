Rida Zouhir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rida Zouhir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rida Zouhir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rida Zouhir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rida Zouhir 23 Kasım 2003 tarihinde Montreal, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Rida Zouhir Takedam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rida Zouhir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Rida Zouhir'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rida Zouhir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iamridazouhir/

Rida Zouhir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rida Zouhir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rida Zouhir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rida Zouhir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2020 yılında Montréal

Rida Zouhir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rida Zouhir şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rida Zouhir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Montréal

Kanada U20 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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