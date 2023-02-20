Ahmed Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hamdi 10 Şubat 1998 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد حمدى / Ahmed Hamdi Hussein Hafez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hamdi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ahmed Hamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hamdi'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hamdi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmedhamdy_34/

Ahmed Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında El Ahly

1 Ocak 2019 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında El Ahly

17 Eylül 2019 yılında El Gouna

4 Şubat 2021 yılında Montréal

31 Aralık 2021 yılında El Gouna

1 Ocak 2022 yılında Montréal

Ahmed Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hamdi şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Hamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 5 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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