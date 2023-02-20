James Pantemis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Pantemis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Pantemis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Pantemis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Pantemis 21 Şubat 1997 tarihinde Montreal, Québec şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kanada,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Pantemis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 13 Kasım 2017 tarihinde katılmıştır. James Pantemis'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

James Pantemis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamespantemis/

James Pantemis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Pantemis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Pantemis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Pantemis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında FC Montréal

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

13 Kasım 2017 yılında Montreal

6 Mart 2020 yılında Valour FC

25 Eylül 2020 yılında Montréal

James Pantemis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Pantemis şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

James Pantemis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U23 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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