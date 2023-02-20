Jojea Kwizera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jojea Kwizera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jojea Kwizera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jojea Kwizera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jojea Kwizera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jojea Kwizera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jojea Kwizera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jojea Kwizera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jojea Kwizera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jojea Kwizera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jojea Kwizera 1 Ocak 1999 tarihinde Bukuavu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kongo DC,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jojea Kwizera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jojea Kwizera'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jojea Kwizera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jojea Kwizera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jojea Kwizera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jojea Kwizera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Montréal

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2022 yılında Montréal

Jojea Kwizera kimdir

Jojea Kwizera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jojea Kwizera şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Jojea Kwizera nereli

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