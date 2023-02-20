Joel Waterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Waterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Waterman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Waterman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joel Waterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Waterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Waterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Waterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Waterman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Waterman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Waterman 24 Ocak 1996 tarihinde Langley, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Joel Robert Waterman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Waterman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Waterman'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Waterman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jjwatermann/

Joel Waterman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Waterman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joel Waterman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Waterman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Kitsap Pumas SC

1 Ağustos 2016 yılında TWU Spartans

6 Şubat 2019 yılında Cavalry FC

14 Ocak 2020 yılında Montreal

Joel Waterman kimdir

Joel Waterman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Waterman şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aldergrove SC, Langley United, Surrey United

Joel Waterman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 26 numaralı formasıyla 11 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joel Waterman nereli

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