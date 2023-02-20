Bryce Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryce Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryce Duke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryce Duke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryce Duke 28 Şubat 2001 tarihinde Peoria, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryce Duke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryce Duke'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryce Duke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryce.duke/

Bryce Duke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryce Duke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryce Duke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryce Duke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Barca Academy

25 Ocak 2020 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

4 Ocak 2022 yılında Miami

Bryce Duke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryce Duke şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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