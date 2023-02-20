Felipe Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Valencia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Valencia 1 Mart 2005 tarihinde Homestead, Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Andres Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Valencia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 18 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Felipe Valencia'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Valencia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fvalenciaofficial/

Felipe Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Miami Academy

17 Temmuz 2020 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2020 yılında Miami Academy

18 Aralık 2020 yılında Miami

18 Haziran 2021 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2021 yılında Miami

Felipe Valencia kimdir

Felipe Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Valencia şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plantation FC

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Felipe Valencia nereli

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