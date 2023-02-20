Cole Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Cole Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cole Jensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.