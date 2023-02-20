Cole Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cole Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cole Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cole Jensen {dogum-tarihi} tarihinde Council Bluffs, Iowa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cole Jensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Cole Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Cole Jensen'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cole Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cole Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Miami
Cole Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cole Jensen şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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