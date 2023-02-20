Robbie Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Robinson 17 Aralık 1998 tarihinde Camden, South Carolina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Robinson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Robbie Robinson'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Clemson Tigers

9 Ocak 2020 yılında Miami

Robbie Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Robinson şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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