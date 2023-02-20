Christopher Mcvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Mcvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Mcvey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Mcvey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Mcvey 12 Nisan 1997 tarihinde Sparsör şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsveç,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Mcvey Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Christopher Mcvey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Mcvey'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Mcvey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cmoffcial

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http://instagram.com/christophermcvey

Christopher Mcvey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Mcvey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Mcvey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Mcvey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2017 yılında IF Elfsborg U21

3 Ocak 2018 yılında Elfsborg

4 Mart 2019 yılında Dalkurd

30 Kasım 2019 yılında Elfsborg

14 Ocak 2022 yılında Miami

Christopher Mcvey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Mcvey şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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