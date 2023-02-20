Drake Callender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drake Callender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drake Callender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drake Callender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drake Callender 7 Ekim 1997 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Drake Steven Callender şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drake Callender Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 23 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Drake Callender'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Drake Callender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drake Callender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drake Callender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drake Callender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2019 yılında San Francisco Glens

1 Ağustos 2019 yılında UC Berkeley

23 Aralık 2019 yılında Miami

6 Mayıs 2021 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2021 yılında Miami

Drake Callender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drake Callender şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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