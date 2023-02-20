Deandre Yedlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deandre Yedlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deandre Yedlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deandre Yedlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deandre Yedlin 9 Temmuz 1993 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Letonya uyrukludur.Gerçek adı da DeAndre Roselle Yedlin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deandre Yedlin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Deandre Yedlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Deandre Yedlin'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Deandre Yedlin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yedlinny

http://www.instagram.com/yedlinny/

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Deandre Yedlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deandre Yedlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Deandre Yedlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deandre Yedlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2011 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2012 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2012 yılında Akron Zips

11 Ocak 2013 yılında Seattle

13 Ağustos 2014 yılında Tottenham

14 Ağustos 2014 yılında Seattle

3 Ocak 2015 yılında Tottenham

1 Eylül 2015 yılında Sunderland

31 Mayıs 2016 yılında Tottenham

24 Ağustos 2016 yılında Newcastle

1 Şubat 2021 yılında Galatasaray

2 Şubat 2022 yılında Miami

Deandre Yedlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deandre Yedlin şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deandre Yedlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Emerald City (2004-2006), Northwest Nationals (2006-2008), Crossfire Premier (2008-2010), Seattle Sounders (2010-2011)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 22 numaralı formasıyla 1 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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