Jean Mota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Mota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Mota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Mota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Mota 15 Ekim 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Mota Oliveira de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Mota Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Jean Mota, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Mota'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Mota Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JeanMota93

http://www.instagram.com/jeanmota93/

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Jean Mota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Mota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Mota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Mota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2015 yılında Fortaleza

9 Haziran 2016 yılında Santos FC

1 Ocak 2022 yılında Miami

Jean Mota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Mota şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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