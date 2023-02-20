İan Fray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Fray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Fray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Fray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Fray 31 Ağustos 2002 tarihinde Coconut Creek, Florida şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Fray Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İan Fray'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Fray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ianfray19

İan Fray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Fray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Fray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Fray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2020 yılında Fort Lauderdale

26 Ocak 2021 yılında Miami

İan Fray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Fray şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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