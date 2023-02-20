Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Azcona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Azcona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Azcona 21 Kasım 2003 tarihinde La Romana şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Dominik Cumhuriyeti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Edison Alexander Azcona Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Azcona Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edison Azcona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Edison Azcona'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edison Azcona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EdisonAzcona

Edison Azcona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Azcona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Azcona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Azcona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Miami Academy

17 Temmuz 2020 yılında Fort Lauderdale

31 Aralık 2020 yılında Miami Academy

26 Ocak 2021 yılında Miami

9 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

31 Aralık 2021 yılında Miami

15 Temmuz 2022 yılında El Paso

14 Eylül 2022 yılında Miami

Edison Azcona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Azcona şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edison Azcona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boca United FC (17/18)Orlando City SC (18/19)

Dominik Cumhuriyeti takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dominik Cumhuriyeti U23 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dominik Cumhuriyeti U20 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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