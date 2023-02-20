Gregore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregore 2 Mart 1994 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gregore de Magalhães da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Gregore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gregore'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gregore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gregore94/

Gregore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gregore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Joseense

1 Ocak 2015 yılında São Carlos

1 Mayıs 2016 yılında Santos B

31 Aralık 2017 yılında São Carlos

20 Ocak 2018 yılında EC Bahia

24 Mayıs 2018 yılında São Carlos

25 Mayıs 2018 yılında EC Bahia

31 Aralık 2018 yılında São Carlos

1 Ocak 2019 yılında EC Bahia

24 Şubat 2021 yılında Miami

Gregore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregore şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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