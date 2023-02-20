Cj Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cj Dos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cj Dos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cj Dos Santos 24 Ağustos 2000 tarihinde Philadelphia, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Joaquim Antunes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cj Dos Santos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Cj Dos Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cj Dos Santos'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cj Dos Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cj_santos1/

Cj Dos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cj Dos Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cj Dos Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cj Dos Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2020 yılında Benfica B

11 Şubat 2022 yılında Miami

Cj Dos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cj Dos Santos şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cj Dos Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Philadelphia Union

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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