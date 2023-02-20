Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Lacava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Lacava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Lacava 12 Ocak 2001 tarihinde New Milford, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Lacava Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Jake Lacava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 12 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Lacava'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Lacava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LacavaJake

Jake Lacava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Lacava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Lacava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Lacava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LA Galaxy Acad.

1 Temmuz 2019 yılında NYRB Academy

3 Temmuz 2020 yılında NY Red Bulls II

20 Ocak 2022 yılında New York RB

21 Ocak 2022 yılında TB Rowdies

10 Kasım 2022 yılında New York RB

11 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

12 Kasım 2022 yılında Miami

Jake Lacava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Lacava şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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