Noah Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Allen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Allen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noah Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Allen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Allen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Allen 28 Nisan 2004 tarihinde Pembroke Pines, Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Noah James Allen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Allen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Noah Allen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Allen'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Allen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Allen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Noah Allen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Allen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Miami Academy

30 Eylül 2020 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2020 yılında Miami Academy

9 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2021 yılında Miami Academy

24 Şubat 2022 yılında Inter Miami II

26 Şubat 2022 yılında Miami

7 Mart 2022 yılında Inter Miami II

11 Mart 2022 yılında Miami

Noah Allen kimdir

Noah Allen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Allen şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Noah Allen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Noah Allen nereli

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