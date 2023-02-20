Ryan Sailor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Sailor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Sailor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Sailor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Sailor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Sailor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Sailor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Sailor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Sailor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Sailor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Sailor 27 Kasım 1998 tarihinde Highlands Ranch, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Sailor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ryan Sailor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Sailor'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Sailor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Sailor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Sailor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Sailor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Washington

1 Mayıs 2017 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2017 yılında Washington

11 Ocak 2022 yılında Miami

Ryan Sailor kimdir

Ryan Sailor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Sailor şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Ryan Sailor nereli

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