Corentin Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corentin Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corentin Jean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corentin Jean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corentin Jean 15 Temmuz 1995 tarihinde Blois şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corentin Jean Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Corentin Jean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Corentin Jean'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Corentin Jean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/corentinjean/

Corentin Jean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corentin Jean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Corentin Jean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corentin Jean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Troyes B

1 Temmuz 2013 yılında Troyes

1 Temmuz 2015 yılında Monaco

2 Temmuz 2015 yılında Troyes

30 Haziran 2016 yılında Monaco

23 Ocak 2017 yılında Toulouse

30 Haziran 2017 yılında Monaco

3 Temmuz 2017 yılında Toulouse

1 Ocak 2020 yılında Lens

30 Haziran 2020 yılında Toulouse

1 Temmuz 2020 yılında Lens

7 Temmuz 2022 yılında Miami

Corentin Jean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corentin Jean şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Chemery Mehers St Romain (2001-2008), Blois, (2008-2010), Troyes (2010-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.