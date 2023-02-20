Robert Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Taylor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robert Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Taylor 21 Ekim 1994 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Taylor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFI yapmaktadır. Robert Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Taylor'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lincoln U18

6 Mayıs 2013 yılında JJK Jyväskylä

1 Ocak 2016 yılında RoPS

15 Temmuz 2017 yılında AIK

28 Mart 2018 yılında Tromsø IL

30 Ağustos 2018 yılında AIK

31 Ağustos 2018 yılında Tromsø IL

20 Ocak 2020 yılında Brann

11 Şubat 2022 yılında Miami

Robert Taylor kimdir

Robert Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Taylor şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jyväskylän Jalkapalloklubi (2004-2008, 2009-2011)
Nottingham Forest (2008-2009)
Lincoln City (2011-2013)

Robert Taylor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Taylor nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdulla Al Salati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Salati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulla Al Salati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Salati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasper Loffelsend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Loffelsend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasper Loffelsend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Loffelsend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fahad Al Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fahad Al Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damir Kreilach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Kreilach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damir Kreilach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Kreilach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!