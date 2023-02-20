Robert Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Taylor 21 Ekim 1994 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Taylor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFI yapmaktadır. Robert Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Taylor'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lincoln U18

6 Mayıs 2013 yılında JJK Jyväskylä

1 Ocak 2016 yılında RoPS

15 Temmuz 2017 yılında AIK

28 Mart 2018 yılında Tromsø IL

30 Ağustos 2018 yılında AIK

31 Ağustos 2018 yılında Tromsø IL

20 Ocak 2020 yılında Brann

11 Şubat 2022 yılında Miami

Robert Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Taylor şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Taylor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jyväskylän Jalkapalloklubi (2004-2008, 2009-2011)Nottingham Forest (2008-2009)Lincoln City (2011-2013)

Finlandiya takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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