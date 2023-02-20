Josef Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josef Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josef Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josef Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josef Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Martinez 19 Mayıs 1993 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Josef Alexander Martínez Mencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Josef Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josef Martinez'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josef Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JosefMartinez17

http://www.instagram.com/josefmartinez17/

Josef Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josef Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Caracas FC B

1 Temmuz 2010 yılında Caracas FC

1 Ocak 2012 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2013 yılında FC Thun

31 Aralık 2013 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2014 yılında Torino

2 Şubat 2017 yılında Atlanta

20 Mart 2017 yılında Torino

21 Mart 2017 yılında Atlanta

18 Ocak 2023 yılında Miami

Josef Martinez kimdir

Josef Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Martinez şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caracas F.C.

Josef Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 14 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josef Martinez nereli

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