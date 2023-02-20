Victor Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Ulloa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Ulloa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Ulloa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Ulloa 4 Mart 1992 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Ulloa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 11 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Victor Ulloa'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Ulloa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ulloa_victor

http://www.instagram.com/ulloa_victor/

Victor Ulloa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Ulloa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Ulloa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Ulloa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dallas

12 Aralık 2018 yılında Cincinnati

11 Kasım 2019 yılında Miami

Victor Ulloa kimdir

Victor Ulloa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Ulloa şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Ulloa nereli

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