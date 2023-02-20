Nick Marsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Marsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Marsman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Marsman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Marsman 1 Ekim 1990 tarihinde Zwolle şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Marsman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Nick Marsman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Marsman'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Marsman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/officialnickmarsman/

Nick Marsman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Marsman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nick Marsman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Marsman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FC Twente Altya

1 Temmuz 2007 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2011 yılında Twente

1 Temmuz 2012 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2013 yılında Twente

1 Temmuz 2017 yılında Utrecht

1 Temmuz 2019 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2021 yılında Miami

Nick Marsman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Marsman şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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