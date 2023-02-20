Nicolas Stefanelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Stefanelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Stefanelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Stefanelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Stefanelli 22 Kasım 1994 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Marcelo Stefanelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Stefanelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Nicolas Stefanelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Stefanelli'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Stefanelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanellinicolas/

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Nicolas Stefanelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Stefanelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Stefanelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Stefanelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Defensa

16 Ağustos 2014 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2015 yılında Defensa

15 Temmuz 2017 yılında AIK

18 Ocak 2019 yılında Anorthosis

30 Haziran 2019 yılında AIK

29 Temmuz 2019 yılında La Calera

14 Şubat 2021 yılında AIK

31 Ocak 2023 yılında Miami

Nicolas Stefanelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Stefanelli şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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