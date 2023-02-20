Rodolfo Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodolfo Pizarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodolfo Pizarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodolfo Pizarro 15 Şubat 1994 tarihinde Tampico şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodolfo Pizarro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Rodolfo Pizarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rodolfo Pizarro'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodolfo Pizarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rpizarrot

http://www.instagram.com/rpizarrot/

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Rodolfo Pizarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodolfo Pizarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodolfo Pizarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodolfo Pizarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CF Pachuca U17

1 Ocak 2012 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2012 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında Chivas

1 Temmuz 2018 yılında Monterrey

17 Şubat 2020 yılında Miami

4 Ocak 2022 yılında Monterrey

31 Aralık 2022 yılında Miami

Rodolfo Pizarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodolfo Pizarro şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Rodolfo Pizarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 20 numaralı formasıyla 30 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

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