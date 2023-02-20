Sergiy Kryvtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Kryvtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Kryvtsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiy Kryvtsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiy Kryvtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Kryvtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Kryvtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Kryvtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Kryvtsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Kryvtsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Kryvtsov 15 Mart 1991 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кривцов Сергій Андрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Kryvtsov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergiy Kryvtsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergiy Kryvtsov'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Kryvtsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kriva4/

Sergiy Kryvtsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Kryvtsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergiy Kryvtsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Kryvtsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2007 yılında Metalurg Z.

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar D.

31 Ocak 2023 yılında Miami

Sergiy Kryvtsov kimdir

Sergiy Kryvtsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Kryvtsov şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Sergiy Kryvtsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergiy Kryvtsov nereli

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