Harvey Neville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Neville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harvey Neville kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harvey Neville ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Harvey Neville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Neville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harvey Neville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Neville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harvey Neville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harvey Neville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harvey Neville 26 Haziran 2002 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harvey James Neville şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harvey Neville Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harvey Neville, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harvey Neville'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Harvey Neville Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harvey.neville/

Harvey Neville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harvey Neville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Harvey Neville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harvey Neville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Valencia Alt.

13 Aralık 2017 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2018 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2020 yılında Man Utd U23

6 Mayıs 2021 yılında Fort Lauderdale

23 Ağustos 2022 yılında Miami

Harvey Neville kimdir

Harvey Neville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harvey Neville şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manchester United (-2013), Manchester City (2013-2015), Valencia CF (2015-2018), Manchester United (2018-)

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Harvey Neville nereli

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