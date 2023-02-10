Franco Negri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Negri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Negri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Negri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Negri 20 Şubat 1995 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Negri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Franco Negri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Negri'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Negri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Negri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Negri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Negri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo II

20 Ağu 2016 yılında Quilmes

31 Mayıs 2017 yılında San Lorenzo II

31 Ağu 2017 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

16 Temmuz 2018 yılında Ind. Rivadavia

8 Ekim 2020 yılında Belgrano

24 Şubat 2021 yılında Newell's

10 Şubat 2022 yılında Godoy Cruz

31 Ocak 2023 yılında Miami

Franco Negri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Negri şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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