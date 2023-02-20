Aime Mabika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aime Mabika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aime Mabika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aime Mabika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aime Mabika 16 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Zambiya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aime Mabika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aime Mabika'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aime Mabika Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TweetsbyAime

Aime Mabika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aime Mabika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aime Mabika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aime Mabika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında CIN Dutch Lions

1 Ağustos 2018 yılında UK Wildcats

21 Ocak 2021 yılında Miami

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

30 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

13 Ocak 2022 yılında Miami

Aime Mabika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aime Mabika şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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