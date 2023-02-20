Kamal Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamal Miller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamal Miller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamal Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamal Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal Miller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal Miller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal Miller 16 Mayıs 1997 tarihinde Scarborough, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Kamal Anthony Miller şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal Miller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Kamal Miller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 15 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Kamal Miller'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamal Miller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kmillz_00/

Kamal Miller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal Miller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamal Miller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal Miller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında K-W United

1 Ağustos 2016 yılında Syracuse

1 Mayıs 2017 yılında K-W United

1 Ağustos 2017 yılında Syracuse

1 Mayıs 2018 yılında Reading United

1 Ağustos 2018 yılında Syracuse

11 Ocak 2019 yılında Orlando

15 Aralık 2020 yılında Austin

15 Aralık 2020 yılında Montréal

Kamal Miller kimdir

Kamal Miller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal Miller şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malvern SC, Vaughan Azzurri

Kamal Miller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 4 numaralı formasıyla 24 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamal Miller nereli

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