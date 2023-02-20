Mason Toye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mason Toye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mason Toye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mason Toye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mason Toye 16 Ekim 1998 tarihinde South Orange, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Mason Vincent Toye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mason Toye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mason Toye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mason Toye'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mason Toye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thebrahmason/

Mason Toye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mason Toye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mason Toye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mason Toye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Players Academy

1 Ağustos 2017 yılında Indiana Hoosier

19 Ocak 2018 yılında Minnesota

8 Ağustos 2018 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2018 yılında Minnesota

4 Nisan 2019 yılında Forward Madison

30 Haziran 2019 yılında Minnesota

1 Ekim 2020 yılında Montréal

Mason Toye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mason Toye şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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