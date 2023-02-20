Logan Ketterer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Ketterer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Ketterer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Ketterer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Ketterer 9 Kasım 1993 tarihinde Madison, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Ketterer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Ketterer'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Logan Ketterer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logan Ketterer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Logan Ketterer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Ketterer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Ocean City

1 Ağustos 2016 yılında Bradley Braves

17 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

18 Ocak 2019 yılında El Paso

13 Mayıs 2021 yılında Portland

2 Haziran 2021 yılında El Paso

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2022 yılında Montréal

Logan Ketterer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Ketterer şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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