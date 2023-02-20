Ariel Lassiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Lassiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Lassiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Lassiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Lassiter 27 Eylül 1994 tarihinde Turrialba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosta Rika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Daniel Lassiter Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Lassiter Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP RADICAL SPORTS LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Lassiter'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Lassiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Lassiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Lassiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Lassiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Cal Poly

24 Temmuz 2014 yılında GAIS

29 Ocak 2015 yılında LA Galaxy II

5 Mart 2016 yılında Los Angeles

7 Nisan 2017 yılında LA Galaxy II

31 Aralık 2017 yılında Los Angeles

1 Ocak 2019 yılında LD Alajuelense

17 Ağustos 2020 yılında Houston

31 Aralık 2020 yılında LD Alajuelense

1 Ocak 2021 yılında Houston

16 Aralık 2021 yılında Miami

Ariel Lassiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Lassiter şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ariel Lassiter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Great Oak High School

Kosta Rika takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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