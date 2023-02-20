İlias İliadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias İliadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias İliadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias İliadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias İliadis 21 Mart 2001 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Ηλιάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias İliadis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bridge Sports yapmaktadır. İlias İliadis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlias İliadis'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İlias İliadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias İliadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias İliadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias İliadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

31 Ocak 2023 yılında Montréal

İlias İliadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias İliadis şuan CF Montréal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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