Matko Miljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matko Miljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matko Miljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matko Miljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matko Miljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matko Miljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matko Miljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matko Miljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matko Miljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matko Miljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matko Miljevic 9 Mayıs 2001 tarihinde Miami, Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matko Mijael Miljevic şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matko Miljevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Matko Miljevic'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matko Miljevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matko_miljevic/

Matko Miljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matko Miljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matko Miljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matko Miljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

20 Ağustos 2021 yılında Montréal

Matko Miljevic kimdir

Matko Miljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matko Miljevic şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Matko Miljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Matko Miljevic nereli

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